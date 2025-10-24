Uzak Şehir 35. bölüm 2. fragman: Boran gözünü açtı Cihan, ameliyata girme ısrarını sürdürürken Alya ise bu karara sert şekilde itiraz etmeye devam ediyor. Cihan'dan vazgeçmeyen Alya'yı sürpriz bir gelişme bekliyor! Boran gözünü açıyor...