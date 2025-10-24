Uzak Şehir 35. bölüm 2. fragman: Boran gözünü açtı

- Boran gözlerini açıyor.
- Cihan, Boran'a böbreğini vermek için ameliyata girme konusunda ısrarlı.
- Alya, Cihan'ın kararına sert şekilde itiraz edip konağı terk etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Pazartesi gününü iple çeken Uzak Şehir izleyicileri için yeni bir fragman yayınlandı.
Boran'a böbreğini vermeye hazırlanan Cihan'a karşı koyan Alya, konağı terk etti.
Cihan, ameliyata girme ısrarını sürdürürken Alya ise bu karara sert şekilde itiraz etmeye devam ediyor. Cihan'dan vazgeçmeyen Alya'yı sürpriz bir gelişme bekliyor!
Uzak Şehir 35. bölüm 2. fragmanında Boran, gözlerini açıyor...
İşte, yeni fragman...