Uzak Şehir 36. bölüm 1. fragmanı: Boran uyandı, CihAl yıkıldı...

Son bölümü ile yine izleyicileri ekrana kilitleyen Uzak Şehir'den yeni fragman geldi. 36. bölüm 1. fragmanına Sadakat'in "boşanacaksınız" ısrarı damga vurdu.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 09:34
Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın rol aldığı Uzak Şehir dizisi, pazartesi akşamları yayınlanıyor.

Son olarak 35. bölümü ekrana gelen dizi, Boran'ın böbrek nakli için Cihan'ın ameliyata hazırlandığı ve Alya'nın buna karşı çıkarak konaktan ayrıldığı anları sahneledi.

Boran'ın gözlerini açtığı sahne ile son bulan bölüm, izleyicileri heyecanlandırdı.

Akabinde ise 36. bölümden ilk fragman yayınlandı.

Fragmanda; Boran'ın uyandığını gören Sadakat sevinçten deliye dönerken, Alya ve Cihan'ı boşamaya yine kararlı.

Alya aşkının arkasında dururken, Cihan'ın ne yapacağı ise merak konusu...

İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı...

