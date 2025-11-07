Uzak Şehir 37. bölüm 2. fragman: Şahin intihar ediyor… Tetiği çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle bir kez daha zirveye adını yazdırdı.

Son bölümde yaşanan çarpıcı yüzleşmelerin ardından izleyiciler “Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

37. bölümü merakla beklenen diziden yeni fragman geldi.

Uzak Şehir’in 37. bölümü, 11 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan, Alya’nın davranışlarından sonra onun artık tam anlamıyla bir Albora kadını olduğuna inanmaya başlar.

Babasından hesap sormak isteyen Şahin, yaşadığı ağır suçluluk duygusuna daha fazla dayanamaz ve herkesin önünde silahı kendi kafasına dayar.

Peki, Şahin intihar etti mi? İşte Uzak Şehir 37. Bölüm 2. Fragman: