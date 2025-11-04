Abone ol: Google News

Uzak Şehir 37. bölüm fragmanı: Ecmel silahını çekti, nefesler tutuldu...

Ekranlanların reyting rekortmeni Uzak Şehir, beklenen yeni fragmanını yayınladı. Peki, izleyicileri neler bekliyor? İşte Uzak Şehir 37. bölüm fragmanı…

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 09:37
  • Uzak Şehir dizisi, 37. bölüm fragmanıyla izleyicilerin büyük ilgisini çekti.
  • Polislerin konağa gelmesiyle gerilim arttı ve Ecmel, Alya’ya silah çekip büyük bir çatışma yarattı.
  • Kaya'nın bir obruğa düşmesiyle daha fazla heyecan ve merak oluştu.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir, 36. bölümüyle bir kez daha zirveye oynadı.

Derin karakter ilişkileri ve büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken yapım, son bölümde tansiyonu yüksek sahneleriyle gündem oldu.

Yeni bölüm fragmanı ise büyük merak uyandırdı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konağa polislerin gelmesiyle birlikte tansiyon zirveye çıktı! Alya, Cihan’ın yakalanmaması için elinden geleni yapıyor.

Ecmel, Alya’ya silahını doğrulttu. Herkesin nefesini tuttuğu anda Kaya, kaçmaya çalışırken dev bir obruğa düştü.

Peki, Kaya kurtulacak mı? İşte Uzak Şehir 37. bölüm fragmanı:

