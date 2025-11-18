Uzak Şehir 39. bölüm 1. fragman: Alya artık benim karım!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazartesi akşamlarının nefes kesen dizisi Uzak Şehir, 38. bölümü ile ekrana geldi.

Son bölümde Ecmel, Boran'ın babası olduğunu öğrendi.

Büyük sırrın gün yüzüne çıkması ile birlikte gözler Cihan Deniz'e çevrildi.

Olaylar iyice karışırken, bir de Boran ayaklandı.

YENİ FRAGMAN GELDİ

Uzun zaman sonra gözlerini açan Boran, ilk Alya'yı sorar. Alya ona bir yıldır konakta yaşadıklarını açıklamaya çalışırken Boran, Cihan'a vasiyetini yerine getirip getirmediğini sorar.

Boran'ın kendi oğlu olduğunu ve Cihan Deniz'in de torunu olduğunu öğrenen Ecmel, Sadakat'le yüzleşirken zamanında eğer çocuğu bilse onunla evleneceğini itiraf eder.

Alya, Sadakat'e kağıt üstünde yazan ne olursa olsun kalbinde Cihan'ın karısı olduğunu söylerken Cihan da tüm zorluklara rağmen aşkını Boran'a açıklamak zorunda kalır.