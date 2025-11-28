Abone ol: Google News

Uzak Şehir 40. bölüm 2. fragman: Alya ve Cihan boşandı! Ayrılıklar da sevdaya dahil...

Hiç istemeseler de Cihan da, Alya da ayrılmaları gerektiğinin farkındalar...Onların kaderi kolay yazılmamış. Herkesin bildiği bir sevdanın, şahit olduğu aşkın aksini iddia etmek o aşkı yok eder mi? Aşkı besleyen şey zorluklardır. İşte, Uzak Şehir 40. bölüm 2. fragmanı...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 09:18
Uzak Şehir 40. bölüm 2. fragman: Alya ve Cihan boşandı! Ayrılıklar da sevdaya dahil...
  • Uzak Şehir dizisinin 40. bölüm 2. fragmanında Alya ile Cihan boşanma sürecine girdi.
  • Alya, Boran'a, "Cihan'ın karısıyım" diyerek dürüst davrandı.
  • Fragman, izleyicilerde merak uyandırdı.

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, son bölümlerle tansiyonu iyice yükseltti.

Boran'ın uyanması ile ne yapacaklarını bilemeyen Alya ve Cihan, aslında dürüst de davrandı.

Alya, Boran'a tüm gerçekleri açıkça söylerken "Cihan'ın karısıyım" demeyi de ihmal etmedi.

Yayınlanan 40. bölüm 2. fragmanı ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Yemekte görünen Alya ve Cihan, "Bir bebeğimiz daha olsun Cihan bile derim sana" sözleriyle dikkat çekerken; Sadakati sevindirecek boşanma için de adımlar atıldı.

İşte, Uzak Şehir yeni bölümden fragman...

