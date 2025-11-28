Uzak Şehir 40. bölüm 2. fragman: Alya ve Cihan boşandı! Ayrılıklar da sevdaya dahil...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, son bölümlerle tansiyonu iyice yükseltti.

Boran'ın uyanması ile ne yapacaklarını bilemeyen Alya ve Cihan, aslında dürüst de davrandı.

Alya, Boran'a tüm gerçekleri açıkça söylerken "Cihan'ın karısıyım" demeyi de ihmal etmedi.

Yayınlanan 40. bölüm 2. fragmanı ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Yemekte görünen Alya ve Cihan, "Bir bebeğimiz daha olsun Cihan bile derim sana" sözleriyle dikkat çekerken; Sadakati sevindirecek boşanma için de adımlar atıldı.

İşte, Uzak Şehir yeni bölümden fragman...