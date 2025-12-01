Abone ol: Google News

Uzak Şehir 40. bölüm 3. fragman: "Baba..."

Yayınlanan son tanıtımda; Boran sonunda oğlunun karşısına çıkar ancak Deniz'in "baba" dediği Cihan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 10:44
Uzak Şehir 40. bölüm 3. fragman:
  • Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü için yayınlanan fragmanda, Boran sonunda oğluyla karşılaşır.
  • Ancak Deniz, gerçek babası Boran'a kavuşsa da, Cihan'a "baba" demekten vazgeçmez.
  • Bu durum izleyicilerde merak ve heyecan uyandırır.

Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Uzak Şehir dizisinden bir fragman daha geldi.

40.bölüm 3. fragmanına Cihan Deniz'in babasını gördüğü an damga vurdu.

Boran oğluna kavuştu ancak beklemediği bir tepki de aldı.

Deniz, babasına sarıldı ve sonra Cihan'a dönerek ona da baba dedi.

O anlar, izleyiciler için oldukça heyecan ve merak uyandırdı.

İşte, Uzak Şehir'den son tanıtım...

