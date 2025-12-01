Uzak Şehir 40. bölüm 3. fragman: "Baba..."

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Uzak Şehir dizisinden bir fragman daha geldi.

40.bölüm 3. fragmanına Cihan Deniz'in babasını gördüğü an damga vurdu.

Boran oğluna kavuştu ancak beklemediği bir tepki de aldı.

Deniz, babasına sarıldı ve sonra Cihan'a dönerek ona da baba dedi.

O anlar, izleyiciler için oldukça heyecan ve merak uyandırdı.

İşte, Uzak Şehir'den son tanıtım...