Uzak Şehir 41. bölüm 1. fragman: Boran'a darbe üstüne darbe! "Akıllı ol"

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de sular durulmuyor.

Boran'ın ayaklanması ile olaylar silsilesi yaşanıyor.

Ailesini geri isteyen Boran, hırçın tavırları ile Cihan ve Alya'yı zor durumda bırakırken, ikisinin kararlılığı da dikkat çekiyor.

Yeni bölümde neler olacak merak edilirken, fragman geldi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Alya kıyafetlerini değiştirirken aniden odaya giren Boran, Alya'nın uyarısıyla neye uğradığını şaşırır.

Zerrin, Kaya'nın evlendiği gün Frankfurt'a gitmeye hazırlanırken Demir'in çağrısıyla her şeyi geride bırakıp gitmeyi bir kez daha düşünür.

Boran'ı teskin etmeye çalışan Sadakat, oğluna sabırlı olması gerektiğini anlatır.

Alya'nın hiçbir yere gitmemesi için direten Boran, Cihan'dan gereken cevabı alır!

Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi 20.00'da Kanal D'de!