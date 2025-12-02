Abone ol: Google News

Uzak Şehir 41. bölüm 1. fragman: Boran'a darbe üstüne darbe! "Akıllı ol"

Son bölümü ile ekrana kilitleyen Uzak Şehir'den yeni tanıtım geldi. 41. bölüm 1. fragmanında Boran vites arttırmaya devam ederken, Zerrin ve Kaya için bir dönüm noktası daha yaşandı.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 09:17
Uzak Şehir 41. bölüm 1. fragman: Boran'a darbe üstüne darbe!
  • Uzak Şehir dizisinin 41. bölüm fragmanında, Boran'ın agresif tavırları Cihan ve Alya'yı zorlarken Zerrin ve Kaya için de kritik bir aşama yaşanıyor.
  • Alya'nın odasına ani girişiyle Boran şaşkına dönerken, Sadakat oğlunu sabırlı olması konusunda uyarıyor.
  • Zerrin, Frankfurt'a gitme konusunda tereddüt yaşarken, Boran'ın Alya'yı geri kazanma çabaları dikkat çekiyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de sular durulmuyor.

Boran'ın ayaklanması ile olaylar silsilesi yaşanıyor.

Ailesini geri isteyen Boran, hırçın tavırları ile Cihan ve Alya'yı zor durumda bırakırken, ikisinin kararlılığı da dikkat çekiyor.

Yeni bölümde neler olacak merak edilirken, fragman geldi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Alya kıyafetlerini değiştirirken aniden odaya giren Boran, Alya'nın uyarısıyla neye uğradığını şaşırır.

Zerrin, Kaya'nın evlendiği gün Frankfurt'a gitmeye hazırlanırken Demir'in çağrısıyla her şeyi geride bırakıp gitmeyi bir kez daha düşünür.

Boran'ı teskin etmeye çalışan Sadakat, oğluna sabırlı olması gerektiğini anlatır.

Alya'nın hiçbir yere gitmemesi için direten Boran, Cihan'dan gereken cevabı alır!

Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

