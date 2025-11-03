Abone ol: Google News

Uzak Şehir "Çek Tetiği" şarkı sözleri! Sezen Aksu'nun kaleminden...

Uzak Şehir dizisinin yeni şarkısı, Sezen Aksu'nun kaleminden çıkarak izleyicilerden tam not aldı. Şarkı sözleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte, "Çek Tetiği" şarkı sözleri...

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 15:41
Uzak Şehir
  • Sezen Aksu'nun yazdığı "Çek Tetiği" şarkısı, Uzak Şehir dizisinde büyük ilgi gördü ve sosyal medyada dikkat çekti.
  • Ozan Akbaba'nın yorumladığı şarkı, tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı.
  • Şarkı sözleri, Cihan-Alya aşkını anlatmasıyla izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

Minik Serçe Sezen Aksu, Kanal D'nin fenomen dizisine "de Mardin"in ardından yeni bir şarkısını daha hediye etti.

Sözü ve bestesi Aksu'ya ait olan, Ozan Akbaba'nın seslendirdiği Çek Tetiği isimli parçanın yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı.

Şarkının adeta Cihan-Alya aşkını anlatan vurucu sözleri ile Akbaba'nın yorumu övgü aldı.

"KİRPİĞİN OK GÖZÜN HANÇER"

Ozan Akbaba'nın seslendirdiği 'Çek Tetiği' ile de izleyenlerden tam not aldı.

'Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben, düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben' sözleriyle adeta Cihan-Alya aşkını anlatan şarkı 3 milyon izlenmeye ulaştı.

İŞTE O ŞARKI

Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Çek çek çek tetiği vur sineme sineme

Bir dağın yamacına koy beni

Çek çek çek tetiği yar vurmuş kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni beni beni

Oy beni beni beni

