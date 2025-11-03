Uzak Şehir "Çek Tetiği" şarkı sözleri! Sezen Aksu'nun kaleminden...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Minik Serçe Sezen Aksu, Kanal D'nin fenomen dizisine "de Mardin"in ardından yeni bir şarkısını daha hediye etti.

Sözü ve bestesi Aksu'ya ait olan, Ozan Akbaba'nın seslendirdiği Çek Tetiği isimli parçanın yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı.

Şarkının adeta Cihan-Alya aşkını anlatan vurucu sözleri ile Akbaba'nın yorumu övgü aldı.

"KİRPİĞİN OK GÖZÜN HANÇER"

Ozan Akbaba'nın seslendirdiği 'Çek Tetiği' ile de izleyenlerden tam not aldı.

'Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben, düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben' sözleriyle adeta Cihan-Alya aşkını anlatan şarkı 3 milyon izlenmeye ulaştı.

İŞTE O ŞARKI

Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Çek çek çek tetiği vur sineme sineme

Bir dağın yamacına koy beni

Çek çek çek tetiği yar vurmuş kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni beni beni

Oy beni beni beni