Uzak Şehir Nare ölecek mi, kurtulacak mı? Canına kıydı! Sahra Şaş diziden ayrılacak mı?

Yağmur Uçar

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, Mardin'de yaşayan Albora Ailesi'nin oğullarını kaybettikten sonraki yaşantısını konu ediniyor.

Dramatik bir hikayeyi anlatan dizide başrolleri ise Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba üstleniyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir dizisi, son olarak 22. bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin son sahnesi ise Nare'nin intiharı oldu.

Boşanma davası sonrası istediği sonucu alamayan Nare, annesine öfkesini kusarken ortalık karıştı.

Şahin ile kavuşamayan Nare, çıkana arbedede silahı alarak karnına ateşledi.

O anları şoke içinde izleyen seyirciler, "Nare ölecek mi" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ünlü oyuncu Sahra Şaş'ın canlandırdığı Nare karakteri kurtulacak mı, yoksa diziden ayrılacak mı merak konusu.

UZAK ŞEHİR NARE ÖLECEK Mİ

Sahra Şaş'ın hayat verdiği Nare Albora Bulut, dizinin duygusal yükünü taşıyan önemli karakterlerinden biri.

Güçlü kişiliğiyle öne çıkan Nare, geçmişin izleri ve ailevi çatışmalar arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Ancak yayınlanan fragman izleyenleri bir vedaya mı, yoksa Nare'nin dönüşümüne mi tanık edecek bilinmiyor.

Yeni bölümde Nare'nin akıbeti, hem dizinin gidişatı hem de karakterlerin geleceği açısından belirleyici olacak.