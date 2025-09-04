Uzak Şehir'de Boran Albora dönüşü! Ölmedi mi, yaşıyor mu...

Kanal D’nin reytinglere damga vuran AyNa Yapım imzalı fenomen dizisi Uzak Şehir’in ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Sezon finalinin ardından yaz tatiline çıkan dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.
15 Eylül’de yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanan Uzak Şehir için heyecanlı bekleyiş sürerken yeni sezonun ilk tanıtımı yayınlandı.
BORAN ALBORA ÖLMEDİ Mİ
Cihan ve Alya, Boran'ın mezarlığında el ele açıklama yapacakken, bir kadın elinde çiçekle geldi ve "Burada Boran Albora değil benim kocam yatıyor" dedi.
Cihan ve Alya şoke olurken, izleyiciler de "Boran Albora ölmedi mi" sorusunu gündeme taşıdı.
Boran'ın ölüp ölmediği, hikayenin nasıl değişeceği ilerleyen bölümlerde belli olacak.