Yağmur Uçar
Başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un paylaştığı Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.
Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen diziye 'De Mardin' şarkısı da damga vurdu.
Dizinin önemli sahnelerinde çalan bu şarkıyı kimin seslendirdiği de merak edildi.
Gizemli sesin sahibi ortaya çıktı.
Çiçeğin şarkısı’ anlamına gelen Fiore Canto takma ismiyle çıkış yapan Nazlı Bilginer Yengi; sosyal medya platformlarında ‘De Mardin’ yorumuyla yüzbinlerce beğeni aldı.
Kendisi, Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı.
Ravensbourne Üniversitesi’nde Ses Mühendisliği ve Aranjörlük eğitimi alarak müzik dünyasında sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor.