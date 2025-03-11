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Uzak Şehir'de "De Mardin"i söyleyen gizemli ses bakın kimmiş...

Uzak Şehir'de "De Mardin"i söyleyen gizemli ses bakın kimmiş... Uzak Şehir’in sözleri Sezen Aksu imzası taşıyan ve milyonların kalbine dokunan ‘De Mardin’ şarkısını seslendiren ismin; Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Aşkın Nur Yengi ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları olan Nazlı Bilginer Yengi olduğu öğrenildi.