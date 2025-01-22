Yağmur Dinç

1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sinem Ünsal, aslında Edebiyat Fakültesi mezunu.

Ancak kalbi oyunculuktan yana olan Ünsal, hayallerinin de peşinden gitti.

İlk olarak 2017'de Çoban Yıldızı adlı dizide rol alan oyuncu, akabinde Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Mucize Doktor, Elbet Bir Gün, Senden Önce dizilerinde rol oynadı.

31 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Ünsal, oyunculuğa Uzak Şehir dizisindeki Alya Albora karakteriyle devam ediyor.

Yeni dizisiyle sosyal medyaya damga vuran Ünsal, güzelliğiyle de dillerde.

KARDEŞİ GÜNDEMDE

Sinem Ünsal'ın kardeşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Bir dönem Teşkilat dizisinde rol alan Gizem Ünsal ile Sinem Ünsal'ın benzerliği ise görenleri şaşırttı.