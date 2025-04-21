Yağmur Uçar

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, oyuncuların canlandırdığı karakterler ile sosyal medyaya damga vuruyor.

Cihan ve Alya'nın yanı sıra Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a "Mine" karakteriyle Mine Kılıç da eşlik ediyor.

Cihan'ın eski sevgilisi olan Mine'yi oynayan Kılıç, aynı zamanda karakteri ile aynı adı taşıyor.

CESUR MİNE

İzleyicilerden büyük beğeni toplayan Mine Kılıç, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillerde.

39 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medyadaki kareleriyle görenleri büyüledi.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Mine Kılıç, cesur pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Dizi izleyicileri ise "Cihan görmesin", "Çok güzelsin", "Alya'dan daha güzel" gibi yorumlar yazdı.

İşte o kareler...