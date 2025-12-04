Var Mısın Yok Musun Mevlüt'ün annesi Naciye Teyze'nin son hali!

- Mevlüt Acaroğlu, "Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla ünlenen ve annesi Naciye Acaroğlu'nu da tanıtarak hafızalara kazınmış bir isimdi.
- Naciye Teyze, yarışma sonrası reklam filmleriyle kariyerini sürdürdü ve şu anda sosyal medya üzerinden takipçileriyle hayatını paylaşıyor.
- Çok sevilen Naciye Teyze'nin son hali ve samimiyeti özellikle merak ediliyor.
2000'li yılların fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'u ekrana taşıyan Acun Ilıcalı, unutulmaz karakterleri de hafızalara kazıdı.
Yarışmacılardan Mevlüt Acaroğlu da bu isimlerden oldu.
Konyalı Mevlüt olarak tanınan yarışmacı, annesi Naciye Acaroğlu'nu da ekranlara taşıdı ve efsane anlar ortaya çıktı.
Milyonların Naciye Teyzesi, tam bir Anadolu kadını olarak sevgi kazandı.
İŞTE SON HALİ
Yarışma sonrasında birkaç reklam filminde yer alan Naciye Teyze, şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif.
Zaman zaman son hali merak edilen Var Mısın Yok Musun Naciye Teyze, görenleri şaşırttı.
Mutfaktan ve günlük hayatından paylaşımlar yapan sempatik ismin samimiyetinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.