Var Mısın Yok Musun Mevlüt'ün annesi Naciye Teyze'nin son hali! Bir döneme damga vuran yarışmalardan "Var Mısın Yok Musun" ile tanınan Mevlüt Acaroğlu, annesi Naciye Acaroğlu'nu da hafızalara kazımıştı. Öyle ki, reklam filmlerinde dahi oynayan Naciye Teyze'nin son hali merak konusu oldu.