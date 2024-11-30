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Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul'da gittiği bir restoranda fotoğrafının izinsiz şekilde çekildiği gerekçesiyle işletmeciye tepki gösterdi.

Milor, YouTube kanalında yayınladığı programında işletmeciye, "Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiçbir şey söylememenizi rica edeceğim, cevap vermemenizi rica edeceğim.

Ben hayatta hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem; kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Estağfurullah demeyin. Bu lafla konuştukça daha fazla bence medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Hiç estağfurullah demeyin." ifadelerini kullandı.

"BEN MAYMUN DEĞİLİM"

"Hem burada arkamda durup fotoğraf çektiniz hem de oradan arkadaş çekti. Ben bunlara rıza göstermedim." diyen Milor, "Ben burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni bu gerçekten rencide etti. Çünkü ben burada oynayan maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Ben gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu yüzden izleyiciler bilsin, benim için zevk değil fazla, giderek belki tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum ve strese giriyorum. O yüzden tam bu yemeğin zevkini çıkaramadım. Yine de çok teşekkür ediyorum. Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.