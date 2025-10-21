Veliaht 7. bölüm fragmanı: Cennet, Timur’un hayatta olduğunu itiraf edecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği yapımın senaryosu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurttarafından kaleme alındı.

Dizinin başrollerini ise Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil gibi tecrübeli isimler paylaşıyor.

Cennet, Timur’un hayatta olduğunu itiraf edecek mi? İşte Veliaht 7. bölüm fragmanı:

ÖZET

Dizide Timur ve Zülfikar Karslı arasındaki ilişki, Timur’un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanıyor.

Reyhan ise Timur’u uzun süre bulmuş olmanın getirdiği mutluluğun yanı sıra, onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Öte yandan Esenler’de, Timur’un vurulmasının hesabı sorulurken, Yahya da Selim’in kendi bilgisi dışında yürüttüğü işlerin arkasını toparlamaya çalışıyor.

Timur annesinin yemeklerini tadıyor onun sesini duyuyor ve kokusunu içine çekiyor.

Geçmiş sırların sadece kendisini değil, Reyhan’ı da kurtarabileceğini fark ediyor.