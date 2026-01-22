Viral olan Japon tatlısı: İki malzemeli cheesecake

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya’daki sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede milyonlara ulaştırdığı bu pratik tarif, yalnızca iki malzemeyle hazırlanması sayesinde adeta fenomen haline geldi.

Fırın, mikser ya da uzun hazırlık aşamaları olmadan yapılan bu hafif tatlı; özellikle TikTok ve Instagram’da binlerce içerik üreticisi tarafından deneniyor, paylaşılıyor.

Klasik cheesecake tariflerini unutturan bu versiyon, yoğurt ve sevdiğiniz herhangi bir bisküviyle hazırlanıyor. Ne labne ne krema...

Üstelik sonuç, hem yumuşak dokulu hem de ferah bir lezzet sunuyor.

VİRAL OLAN JAPON TATLISI

Tek yapmanız gereken, bir gece önceden bisküvileri yoğurdunuzun içine dizmek ve sabahı beklemek.

Yoğurdun içinde yumuşayan bisküviler, adeta bir cheesecake tadı veriyor.