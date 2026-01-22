Abone ol: Google News

Viral olan Japon tatlısı: İki malzemeli cheesecake

Japonya'daki sosyal medya kullanıcılarının dolaşıma soktuğu tatlı tarifi, hem kolay hem de 2 malzemeli olmasıyla viral haline geldi. TikTok ve Instagram'daki binlerce hesap, bu tarifi deniyor ve paylaşıyor. İşte, viral olan Japon cheesecake'i...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 14:04
Viral olan Japon tatlısı: İki malzemeli cheesecake
  • Japonya'da sosyal medyada viral olan iki malzemeli cheesecake, yoğurt ve bisküvi ile hazırlanıyor.
  • TikTok ve Instagram'da hızla yayılan bu tarif, fırın ve mikser gerektirmiyor.
  • Sonuç olarak, pratik ve lezzetli bu tatlı kısa sürede popüler hale geldi.

Japonya’daki sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede milyonlara ulaştırdığı bu pratik tarif, yalnızca iki malzemeyle hazırlanması sayesinde adeta fenomen haline geldi.

Fırın, mikser ya da uzun hazırlık aşamaları olmadan yapılan bu hafif tatlı; özellikle TikTok ve Instagram’da binlerce içerik üreticisi tarafından deneniyor, paylaşılıyor.

Klasik cheesecake tariflerini unutturan bu versiyon, yoğurt ve sevdiğiniz herhangi bir bisküviyle hazırlanıyor. Ne labne ne krema...

Üstelik sonuç, hem yumuşak dokulu hem de ferah bir lezzet sunuyor.

VİRAL OLAN JAPON TATLISI

Tek yapmanız gereken, bir gece önceden bisküvileri yoğurdunuzun içine dizmek ve sabahı beklemek.

Yoğurdun içinde yumuşayan bisküviler, adeta bir cheesecake tadı veriyor.

Medya Haberleri