Yalçın Abi olarak tanındı, sırra kadem bastı! İşte Yalçın Çakır’ın son hali… Bir dönem Flash TV’de sunduğu programla tanınan Yalçın Çakır, yıllar sonra ortaya çıktı. Yılların Yalçın Abi’si bakın ne hale gelmiş…

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Türkiye'nin televizyon dünyasına damga vuran, Flash TV'de uzun yıllar boyunca izleyicileri ekranlara kilitleyen programıyla tanınan gazeteci Yalçın Çakır, hafızalarda "Yalçın Abi" olarak yer edindi.

Melek Subaşı'nın konuk olduğu programı ve yalan makinası testi gibi ilgi çekici içerikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak sonrasında ekranlardan uzaklaştı.

Son yıllarda sakin bir hayat süren Yalçın Çakır'ın şimdiki hali, uzun süredir kameralardan uzak kaldığı için izleyicileri şaşırttı.

Gazetecilik kariyerinin ardından ekrandan uzaklaşan ve sessiz bir hayat süren Çakır, 25 yıl boyunca Flash TV'de sunduğu programla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Yıllar boyunca pek çok ilginç konuyu gündeme getiren ve programıyla hafızalarda yer edinen Yalçın Çakır'ın son hali gündeme oturdu.

Yıllar ona acımamış

2017 yılında Beyaz TV'de sunduğu "Yalçın Abi" programıyla kayıpları bulmaya ve küsleri barıştırmaya devam eden Yalçın Çakır, üç ay sonra ani bir kararla programa son verdi ve Bodrum'a yerleşti. Yıllar sonra ortaya çıktı.

İşte son hali...

"Programı bitirdim çünkü ben bittim" diyerek ekranlara veda eden Çakır, 2018'de fotoğrafçılık alanında deneyimlerini paylaşmak amacıyla kendi sitesini kurdu.

Şimdilerde 62 yaşında olan Yalçın Çakır’ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları görenleri şoke etti.