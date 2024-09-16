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Yalı Çapkını 75. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran yeniden... "Ait olduğun yerdesin"

Yalı Çapkını 75. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran yeniden... "Ait olduğun yerdesin" Cuma akşamlarının favori dizisi Yalı Çapkını, yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Ferit ve Seyran yeniden bir arada… İşte Yalı Çapkını 75. bölüm 2. Fragmanı!