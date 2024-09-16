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Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, her Cuma Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi, son bölümüyle yine büyük bir etki yarattı.
Yeni bölüme dair ipuçları merak konusu olurken, diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak.
"AİT OLDUĞUN YERDESİN"
Suna ve Abidin'in düğününde, Ferit ve Seyran'ın karşı karşıya gelmesi izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Seyran’ın Sinan’la olan yakınlığı, Ferit’in sabrını taşıracak. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için heyecan dolu anlar geliyor!
İşte Yalı Çapkını 75. bölüm 2. fragman...