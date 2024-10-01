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Yalı Çapkını 77. bölüm 1. fragman: Evlendi, sıra çocukta! "Senden çocuk istiyorum"

Yalı Çapkını 77. bölüm 1. fragman: Evlendi, sıra çocukta! "Senden çocuk istiyorum" Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi. Seyran ve Ferit’in yeniden bir araya geldiği fragmanda bebek detayı dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını 77. bölüm fragmanı!