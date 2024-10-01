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Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı "Yalı Çapkını", Star TV ekranlarında izleyicileri etkisi altına almaya devam ediyor.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, son bölümde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Yeni bölüm için beklenen detaylar, yayınlanan fragmanla birlikte netlik kazandı. Bakın yeni bölümde neler olacak.
SEYRAN VE FERİT YENİDEN!
Sinan’la evlenen Seyran, yıllar sonra Ferit’le yüzleşiyor. İkilinin arasındaki kıvılcım yeniden yükseliyor.
Fragmandaki bebek detayı dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını 77. bölüm fragmanı!