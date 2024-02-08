Yalı Çapkını Serter’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Survivor’ın yıldızıyla…

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, son olarak Serter karakterinin geri dönüşüyle reytingleri tekrar zirveye çıkardı.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı dizide, Pelin’in bebeğinin babası Serter’den olabilir.
Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar’ın diziye dönüşüyle özel hayatına dair ilgi de arttı.
Sevgilisi bakın kim çıktı
Bir Küçük Gün Işığı, Yalı Çapkını gibi dizilerde rol alan Tufan Gökdemir’in sevgilisi, Survivor’ın yıldızı çıktı.
Tufan Gökpınar’ın sevilisini duyan şaşıp kaldı. Ünlü oyuncu Survivor’ın eski yıldızı Başak Şahin’le birlikteymiş. İkilinin fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.
Aynı zamanda modellik yapan ünlü oyuncu, model olmaya 2016 yılında karar vermiş, 2022 yılında Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 2. olmuştu.