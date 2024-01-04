Yalı Çapkını’nda yılın bombası! Ferit’in Nevra’sı geliyor… Reyting rekortmeni olan Yalı Çapkını’nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizi oyuncu kadrosunu genişletmeye tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Nevra karakterine hayat verecek o oyuncu…

ensonhaber.com

Star TV ekranlarında Cuma akşamları seyirciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yeni sezon ile birlikte kadrosunu genişletmeye devam eden reyting rekortmeni diziden yeni bir haber daha geldi.

Yurt dışı satışı en çok yapılan projelerin başını çeken ve OGM Pictures imzalı dizinin senaryosuna yeni bir yüz dahil oluyor.

Hande Erçel mi geliyor?

Bir süredir sosyal medyada Hande Eçel’in diziye dahil olacağına dair yapılan haberlerin aksine diziye dahil olacak kişinin bambaşka biri olduğu ortaya çıkıtı.

Diziye dahil olacak yeni oyuncu “Nevra” karakterine hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 53'üncü bölümünde göreceğimiz 'Nevra' karakterini, genç oyuncu Betül Aktel canlandıracak.

Nevra karakterinin diziye dahil olmasıyla ortalık iyiden iyiye karışacak Nevra’nın, Ferit ile ilgili önemli bir hikayeye sahip olması diziyi sürpriz gelişmelere gebe bırakacak. İzleyiciler, bu yeni karakterle birlikte dizide nelerin değişeceğini heyecanla bekliyor.