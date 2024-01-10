Yalı Çapkını'nın güzelleri sporda poz verdi! "Paralel evrende Suna ve Pelin" Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Beril Pozam ve Buse Buçe Kahraman'ın spor pozu, beğeni yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, seyircileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Yalı Çapkını'nın güzel oyuncuları Beril Pozam ve Buse Buçe Kahraman, birlikte verdiği pozla gündem oldu.

Suna ve Pelin karakterini canlandıran oyuncular, spora gitti.

Yalı güzelleri sporda

Ayna karşısına geçen Beril Pozam ve Buçe Buse Kahraman, saç saça poz verdi.

Dizide çekişmeli sahneleri olan iki güzel oyuncu, "Paralel evrende Suna ve Pelin" notunu düştü.

İşte o paylaşım...