ensonhaber.com
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, seyircileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Dizinin konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da dikkatleri çekmeyi başarıyor.
Yalı Çapkını'nın güzel oyuncuları Beril Pozam ve Buse Buçe Kahraman, birlikte verdiği pozla gündem oldu.
Suna ve Pelin karakterini canlandıran oyuncular, spora gitti.
Yalı güzelleri sporda
Ayna karşısına geçen Beril Pozam ve Buçe Buse Kahraman, saç saça poz verdi.
Dizide çekişmeli sahneleri olan iki güzel oyuncu, "Paralel evrende Suna ve Pelin" notunu düştü.
İşte o paylaşım...