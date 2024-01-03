Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı bakın kiminle evliymiş! İlk kez paylaştı... Yalı Çapkını dizisinin başarılı oyuncusu Diren Polatoğulları, eşi ve kızıyla kameralara yansıdı.

ensonhaber.com

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını'nda "Kazım" karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, beğeni topluyor.

Dizide gaddar bir babayı oynayan Polatoğulları "bilesin" repliği ile hafızalara kazınıyor.

Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol alan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu.

43 yaşındaki Diren Polatoğulları, kameralardan uzakta bir yaşam sürüyor.

Öyle ki, evli olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşıyor.

Evli mutlu çocuklu

Sosyal medyada aile fotoğrafı olmayan Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı kiminle evli, eşi kimdir merak ediliyordu.

Kendisinin evli olduğunu bilmeyenlere ve araştıranlara seslenen Diren Polatoğulları konuyla ilgili "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili. Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor." demişti.

Polatoğulları, rol aldığı filmin galasından eşini ve kızını Instagram'da paylaştı.

İşte Diren Polatoğulları'nın eşi Sena Polatoğulları ve çocuğu...