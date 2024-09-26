Yalı Çapkını'nın Pelin'i geri dönecek mi? Bizzat açıkladı

Yağmur Dinç
Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuna başladı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını'nda bu sezon hikaye değişti.
Seyran ve Ferit'e farklı karakterler yazıldı, Pelin gitti.
Yalı Çapkını'nda gözler Pelin karakterini ararken, canlandıran oyuncu Buçe Buse Kahraman'dan açıklama geldi.
Kahraman, geri dönüşüne dair konuştu.
Peki, Yalı Çapkını Pelin geri dönecek mi? İşte yanıtı...
"ARTIK YOKUM"
Ceyda Düvenci'nin programına katılan oyuncu Buçe Buse Kahraman, Pelin karakterine ilişkin konuştu.
Kahraman, "Pelin git, Pelin gel... Gelmiyorum artık, yokum!" ifadeleriyle diziye dönmeyeceğini netleştirdi.