Yanında vefat etti! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'e bakın: "Annesinin kopyası"

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü, o gece kızı ve arkadaşıyla eğleniyordu. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Güllü'nün kızı da merak konusu oldu. Görenler, anne-kız benzerliği karşısında gözlerine inanamadı.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 09:17
Arabesk müziğin kraliçesi Güllü, elim bir kaza sonucu 52 yaşında hayata veda etti.

Yalova'da teras katındaki evinde kızı ve arkadaşıyla o geceyi geçiren Güllü, balkondan düştü.

Olay yerinde hayatını yitiren ünlü şarkıcı, sevenlerini yasa boğdu.

Güllü'nün kızı ise milyonların merak konusu oldu.

Şarkıcı Güllü'nün, müzik prodüktörü Gürol Gülter ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuyan Ülkem, annesine olan benzerliği ile şaşırttı.

1998 doğumlu Ülkem'in sağlık sektöründe çalıştığı biliniyordu.

Tuyan Ülkem, yaşamını gözlerden uzak ve sade bir şekilde sürdürüyor.

