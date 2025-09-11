"Yapamıyorum, affedin" paylaşımı! Nilperi Şahinkaya öldü mü, yaşıyor mu? Annesini kaybetmişti...

Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adeta intihar notu yayımladı.

Sevenlerini üzen not sonrasında Şahinkaya paylaşımını sildi.

Annesiyle fotoğrafını paylaşan Nilperi Şahinkaya, ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.'' yazılı not paylaştı.

Nilperi Şahinkaya'nın 30 saniye içinde sildiği hikayesini görenler ''Nilperi Şahinkaya İntihar mı etti?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yayımlanmadı.

İşte, korkutan o paylaşım...