Yapay zeka ile kar efekti nasıl yapılır? Sosyal medya beyaza büründü...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyanın yeni trendi: Karlı fotoğraflar...

Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler, kullanıcılar tarafından hızla paylaşılmaya başlandı. Gerçek bir karlı havada çekilmiş gibi görünen bu fotoğraflar, yeni bir akım oluşturuyor.

"Yapay zeka ile kar fotoğrafı nasıl yapılır?" sorusu ise şu anda gündemde.

İşte, adım adım yapmanız gerekenler...

YAPAY ZEKA İLE KARLI FOTOĞRAF YAPMA

Kendi fotoğrafınızı veya sevdiklerinizin karda çekilmiş görüntülerini oluşturmak için Google tarafından geliştirilen AI Gemini aracını kullanabilirsiniz.

Google Gemini'ye giriş yapın: Google Gemini sitesine gidin ve sağ üstteki "Giriş Yap" butonuna tıklayarak Gmail hesabınızla oturum açın.

Portre yükleme: Sohbet kutusunda "+" simgesine tıklayın, ardından "Dosya Yükle" seçeneğini seçin ve kar fırtınasında yer almasını istediğiniz kişinin net bir portresini yükleyin.

Resim oluşturma: Yükleme sonrası araç menüsünden "Imagen ile resim oluştur" seçeneğini seçin.

Komut yazma: Sohbet kutusuna şu komutu yazın ve Enter'a basın:

“Referans yüz fotoğrafına dayanarak, gün batımında karlı bir dağ manzarasında geçen, sinematik tarzda üç karelik bir sahne oluştur. Karakter siyah palto, mavi atkı ve eldiven giymiş, saçlarına kar taneleri düşüyor. Her karede farklı bir açıdan göster: uzaktaki dağlara bakan, karı yakalamaya çalışan ve yüzüne gün batımı ışığı vuran kareler. Görsel yumuşak ışıklı, romantik, sinematik ve gerçekçi olsun.”

Komutu dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.