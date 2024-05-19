Yargı dizisi ne zaman, kaçıncı bölümde bitecek? İşte final tarihi Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sona yaklaştı. İlk bölümü 2021 yılında yayınlanan Yargı için final tarihi belli oldu. Peki, Yargı ne zaman bitecek? Yargı dizisi kaçıncı bölümde final? İşte tarihi...

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Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, 3 sezondur izleyicilere nefes kesen anlar yaşatıyor.

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Yargı, Sema Ergenekon'un kaleminden çıkıyor.

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz'ı hikayesini konu alan Yargı dizisi, finale yaklaştı.

Pazar akşamlarına damga vuran dizi ne zaman bitecek izleyicilerin merak konusu oldu.

İşte Yargı final tarihi...

Yargı dizi konusu

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda mesleğini kendi kurallarına göre yapan, sınır tanımayan bir avukattır. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

Yargı final bölümü

Yargı dizisi, 26 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanacak olan 95. bölümü ile final yaparak sona erecektir.