Yargı'nın Parla'sı dekoltesiyle parladı! "Sen açıldın içimiz açıldı" Yargı dizisinin genç yıldızı Zeynep Atılgan, dekolteli kareleriyle sosyal medyanın nabzını tuttu.

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Kanal D'nin rekortmen dizisi Yargı'da Parla karakteriyle dikkat çeken Zeynep Atılgan, bu sezon daha da öne çıktı.

Ceylin'in yeğeni olan Parla'yı canlandıran Atılgan, iyice güzelleşti.

İzleyicilerin merceğine alınan Zeynep Atılgan, aslında 2002 doğumlu ve Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Fizik bölümünde okuyor.

Cesur pozlar

Eğitiminin yanı sıra oyunculuğa devam eden Atılgan, Instagram'daki pozlarıyla nefes kesiyor.

Henüz 22 yaşındaki güzel oyuncu, tarzı ve makyajıyla anime karakterlerine benzetiliyor.

İşte Yargı'nın cesur Parla'sı...