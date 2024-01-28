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Yasemin Özilhan sahil pozlarıyla mest etti! Tarzına yorum yağdı..

Yasemin Özilhan sahil pozlarıyla mest etti! Tarzına yorum yağdı.. Yasemin Özilhan sosyal medyada paylaştığı pozlar ile beğeni toplamaya devam ediyor. Ünlü ismin son paylaşımı dikkat çekti. İşte o kareler..