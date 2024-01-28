Yasemin Özilhan sahil pozlarıyla mest etti! Tarzına yorum yağdı..

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Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalarda yer edinen eski oyuncu ve model Yasemin Özilhan sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Özilhan'ın Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunuyor.
Evli ve iki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medyada bol bol paylaşım yapan Özilhan güzelliği ve fiziği ile dikkat çekiyor.
Şimdilerde Maldivler'de tatil yapan Yasemin Özilhan'ın son Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı.
Sahil verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Yasemin Özilhan'ın son Instagram paylaşımı..