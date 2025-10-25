Yasemin'in Penceresi'ni sunmuştu; Son hali gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1996'dan 2001 yılına kadar ekranlarda olan ve ünlü isimlerin sırlarını itiraf ettikleri Yasemin'in Penceresi, o dönemlere damga vurdu.

Programa İbrahim Tatlıses'ten Zerrin Özer'e, Gülben Ergen'den Mahsun Kırmızıgül'e kadar birçok ünlü katıldı.

Yasemin'in Penceresi'nde dönemin güçlü isimleri cesur sorularla yüzleşiyordu.

Hafızalara kazınan bir detay da programın sunucusu Yasemin Bozkurt olmuştu.

2013 yılında ekranları bırakarak ticarete atılan ve otel işletmeye başlayan Bozkurt'un son hali sosyal medyanın gündemine geldi.

Yıllara meydan okuyan görüntüsü, "Yasemin'in Penceresi'nin Yasemin'ine bakın" dedirtti.