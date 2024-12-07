Yeni sezon çekimleri başladı! Gibi 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

Hüseyin Topuz

EXXEN platformunun fenomen komedi dizisi Gibi'nin 6. sezon çekimleri geçtiğimiz gün başladı.

Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor.

Feyyaz Yiğit'in hem yazıp hem oynadığı Gibi dizisi her sezonuyla beğeni topluyor.

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı dizi karakterlerin başından geçen absürd hikayeleri konu alıyor.

Şimdiye kadar 5 sezonuyla izleyicinin karşısına çıkan dizinin 6. sezonu merakla beklenirken yeni sezon çekimleri başladı.

Dizinin hayranları 6. sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Gibi 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 6. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni sezonu gelecek yıl seyirciyle buluşacak.