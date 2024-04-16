Yeşilçam’ın cazibe kraliçesini gören tanıyamıyor! İşte, "Bayan Popo" lakaplı Sevtap Parman’ın son hali… Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden olan Bayan Popo lakabıyla tanınan Sevtap Parman’a yıllar acımasız davranmış. Şimdilerde kendi kabuğuna çekilmiş olan cazibe kraliçesi son hali görenleri şaşırttı. İşte, Sevtap Parman’ın son hali…

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Yeşilçam’da güzelliğiyle parlayan yıldızlar arasında yer alan isimlerden olan Sevtap Parman son zamanlarda oldukça merak ediliyor.

Yeşilçam’da cazibe kraliçesi olarak bilinin Bayan Popo lakaplı yıldız isim zaman içerisinde öyle bir değişti ki görenler tanıyamadı.

Oynadığı kötü kadın rolleriyle döneme damga vuran Parman’a yıllar acımasız davranmış. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemde olan Parman bakın şimdi ne halde…

İşte, Sevtap Parman’ın son hali…

Şimdilerde 63 yaşında olan cazibe kraliçesinin yaşlanma izlerini kaybetmek için estetik operasyonlar ile sakladığı gözler önünde.

Ayrıca Parman’ın "son hali" olarak paylaştığı görüntü ise photoshoplu olduğu için, takipçileri tarafından 'yanıltıcı' diye eleştirilerin odağı haline gelmişti.