Yeşilçam'ın esmer şekeri Serpil Çakmaklı'nın son hali şaşırttı

Yağmur Dinç
Son olarak Ahu Tuğba'nın cenaze törenindeki görüntüsü ile gündem olan Serpil Çakmaklı'nın yıllara meydan okuyan güzelliği herkesi hayran bıraktı.
Serpil Çakmaklı, manken olarak başladığı kariyerini setlere çevirdi.
Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuşan Çakmaklı, solist olarak da sahnelerde yer aldı.
YAŞLANMADI
Şimdilerde 62 yaşında olan ünlü sanatçı, güzelliğinden ödün vermiyor.
Esmer güzeli Serpil Çakmaklı'nın Instagram pozları, yıllara meydan okuyor.
İşte o kareler...