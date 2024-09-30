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Yeşilçam'ın esmer şekeri Serpil Çakmaklı'nın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın esmer şekeri Serpil Çakmaklı'nın son hali şaşırttı Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi birçok yapımda yer alan Serpil Çakmaklı, yıllara meydan okuyan pozlarıyla beğeni topluyor.