Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı; Şimdiki hali şaşırttı...

- Yılan Hikayesi dizisinin Kürşat karakterini canlandıran Tunca Aydoğan, sosyal medyada paylaşılan son haliyle dikkat çekti.
- Dizinin kötü karakteri olarak akıllarda kalan Aydoğan, yıllar içinde şaşırtıcı bir değişim geçirdi.
- 58 yaşındaki Aydoğan’ın yeni görüntüsü, nostalji sevenleri ve eski dizi izleyicilerini etkiledi.
1999 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yılan Hikayesi, o döneme damga vuran yapımlardan oldu.
Memoli ve Zeyno'nun yanı sıra özellikle dizinin kötü karakteri "Kürşat" hafızalara kazındı.
Karakteri canlandıran Tunca Aydoğan, yıllar sonra sosyal medyada paylaşılan güncel fotoğraflarıyla şaşırtıcı bir değişim gösterdi.
58 yaşına gelen Aydoğan’ın son hali, hem nostalji sevenleri hem de diziyi hatırlayanları ekran başına topladı.
İşte, Yılan Hikayesi Kürşat'ın güncel hali...