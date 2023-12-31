Yılbaşı gecesi TV'de: 31 Aralık'ta hangi kanalda neler var? İşte yılbaşı özel programları...

Yeni yıl coşkusu, TV ekranlarında da yaşanıyor.
Yılbaşı gecesinde televizyon karşısında olacak olanlar için birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor.
Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek.
İbo Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Şarkılar Bizi Söyler, Lingo Türkiye başta olmak üzere kanallarda ünlü isimler yer alacak.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte 31 Aralık yılbaşı gecesi TV yayın akışları...
İşte, 2024 yılbaşı televizyon programları…
STAR TV 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show Yılbaşı Özel
Show TV 31 Aralık 2023 Pazar yayın akışı
10:00 Yılbaşı Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
KANAL D 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel
FOX TV 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:00 Müstakbel Damat
TV8 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı
10:00 Asi Kabadayı
12:30 Gazete Magazin
17:15 Cevap Ver Türkiye
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
TRT 1 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Beni Böyle Sev
08:20 Leyla İle Mecnun
10:15 Yabancı Sinema “Fındık İşi 2”
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yeşil Deniz
16:10 Yabancı Sinema “Evde Tek Başına”
18:00 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa”
21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel