Yılbaşı gecesi TV'de: 31 Aralık'ta hangi kanalda neler var? İşte yılbaşı özel programları...
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Yeni yıl coşkusu, TV ekranlarında da yaşanıyor.

Yılbaşı gecesinde televizyon karşısında olacak olanlar için birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor.

Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek.

İbo Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Şarkılar Bizi Söyler, Lingo Türkiye başta olmak üzere kanallarda ünlü isimler yer alacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 31 Aralık yılbaşı gecesi TV yayın akışları...

İşte, 2024 yılbaşı televizyon programları…

STAR TV 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

Show TV 31 Aralık 2023 Pazar yayın akışı

10:00 Yılbaşı Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

KANAL D 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel

FOX TV 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:00 Müstakbel Damat

TV8 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı

10:00 Asi Kabadayı

12:30 Gazete Magazin

17:15 Cevap Ver Türkiye

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

TRT 1 31 Aralık 2023 Pazar Yayın Akışı

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Beni Böyle Sev

08:20 Leyla İle Mecnun

10:15 Yabancı Sinema “Fındık İşi 2”

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yeşil Deniz

16:10 Yabancı Sinema “Evde Tek Başına”

18:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa”

21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel