Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezona henüz başlamadı. Diziyi takip edenler, "bitti mi, devam edecek mi" diye merak ederken; yanıt senarist ve başrol Yılmaz Erdoğan'dan geldi.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 15:43
Yılmaz Erdoğan açıkladı: İnci Taneleri bitti mi
  • İnci Taneleri dizisi henüz yeni sezona başlamadı ve izleyiciler dizinin devam edip etmeyeceğini merak ediyordu.
  • Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından dizinin yakında sete çıkacağını açıkladı.
  • Böylece İnci Taneleri'nin süreceği netleşmiş oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolü de üstlendiği İnci Taneleri, sezon finalinde kaldı.

Diziler için yeni sezon başlarken, gözler Kanal D'de İnci Taneleri'ni arıyor.

İzleyicilerin, "İnci Taneleri bitti mi, final mi" gibi soruları gündeme gelince Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi.

Böylelikle, dizinin akıbeti de netleşti.

BİTMEDİ

Perşembe akşamlarına da damgasını vuran İnci Taneleri'nin çok yakında sete çıkacağını dizinin senaristi ve Azem Hocası Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan, "Halletmemiz gereken bazı ORGANİZE İŞLER var, biter bitmez İNCİ TANELERİ’ne başlıyoruz." dedi.

