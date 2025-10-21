Yılmaz Erdoğan açıkladı: İnci Taneleri bitti mi Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezona henüz başlamadı. Diziyi takip edenler, "bitti mi, devam edecek mi" diye merak ederken; yanıt senarist ve başrol Yılmaz Erdoğan'dan geldi.