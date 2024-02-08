Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi ünlü siyasetçi çıktı! 5 yıl evli kaldılar... Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğini yaptığı ünlü isimden Berfin adında bir kızı bulunuyor. 5 yıl evli kalan çift, ardından yollarını ayırıyor. İşte Yılmaz Erdoğan'ın ilk eşi bakın kim...

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Türk sinemasına unutulmaz eserler bırakan sanatçı Yılmaz Erdoğan; Vizontele, Organize İşler, Bir Demet Tiyatro, Kelebeğin Rüyası, Ekşi Elmalar gibi yapımlara imza attı.

Şimdilerde ise "İnci Taneleri" dizisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan, gündemin merak konusu olan isimlerinden.

İstanbul’u terk edip Köyceğiz'e yerleşen 56 yaşındaki ünlü sanatçı, organik bir yaşam sürdürüyor.

2 kez evlenip boşanan ve bir kız bir erkek babası olan Yılmaz Erdoğan'ın ilk eşi duyanları şaşırttı.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi...

Sanem Oktar-Yılmaz Erdoğan evliliği

Yılmaz Erdoğan, 1993 yılında Ferhan Şensoy'un o sezon sahnelediği 'Güle Güle Gadot'u izlemeye gitti. Orada Sanem Oktar ile tanışan Yılmaz Erdoğan, aşık oldu.

Bir kaç gün sonra Sanem Oktar ile tanıştı ve 'Umut Taksi'de 'Çaycı Halit'in âşık olduğu kızı canlandırmasını teklif etti.

Senaryo aşkı bir süre sonra gerçeğe dönüşerek kendilerini nikâh masasında buldular.

5 yıl süren evlilik, 1998 yılında sona erdi.

Demokrasi ve Atılım Partisinin Kurucu üyelerinden biri olan Sanem Oktar, DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanlığını yapmaktadır.