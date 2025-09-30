Abone ol: Google News

YouTube, Trump’a 24,5 milyon dolar tazminat ödeyecek! İşte sebebi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hesabının kapatılması nedeniyle 2021'de YouTube'a karşı açtığı davada 24,5 milyon dolarlık uzlaşmaya gidildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 15:10
YouTube, Trump’a 24,5 milyon dolar tazminat ödeyecek! İşte sebebi...

2021 yılında YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kapatmıştı. Kararın ardından Trump, platforma karşı yasal süreç başlattı.

Mahkeme, yaptığı incelemeler sonucunda Trump lehine karar verdi ve YouTube’un 24,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Trump’ın avukatları, hesabın kapatılmasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuş ve bunun ciddi maddi kayıplara yol açtığını belirtmişti.

Mahkeme ise bu iddiaları haklı bularak tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Uzmanlar, benzer davaların önümüzdeki dönemde de gündeme gelmesinin muhtemel olduğunu vurguluyor.

Medya Haberleri