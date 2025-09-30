YouTube, Trump’a 24,5 milyon dolar tazminat ödeyecek! İşte sebebi...

2021 yılında YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kapatmıştı. Kararın ardından Trump, platforma karşı yasal süreç başlattı.

Mahkeme, yaptığı incelemeler sonucunda Trump lehine karar verdi ve YouTube’un 24,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Trump’ın avukatları, hesabın kapatılmasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuş ve bunun ciddi maddi kayıplara yol açtığını belirtmişti.

Mahkeme ise bu iddiaları haklı bularak tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Uzmanlar, benzer davaların önümüzdeki dönemde de gündeme gelmesinin muhtemel olduğunu vurguluyor.