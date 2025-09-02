YouTuber Enes Batur'dan enteresan paylaşımlar! Takipçileri donakaldı...

Bir dönemin en popüler YouTuber'ı Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisine yaptığı göndermeler ile gündeme gelmişti.

Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini öğrenen Enes Batur, sosyal medya hesabında oldukça ilginç ve tepki çeken paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Influencer Başak Karahan da yaşananların akabinde eski sevgilisine 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz saatlerde yeniden aktif olan Enes Batur, YouTube hesabında tam 200 tane topluluk gönderisi paylaştı.

Yapay zekadan, Deepfake'e, Ayşe Barım'dan, Lvbel C5'ten, Fenerbahçe'den Johny Depp'e birbirinden tamamen alakasız birçok konuya değinen Batur, takipçilerini şaşırttı.

İşte o paylaşımlar...