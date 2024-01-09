Yüsra Geyik'ten külotlu çoraplı pozlar! "Bizi bitirdin" Aile dizisinin güzel oyuncusu Yüsra Geyik, sandalyede verdiği cesur pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

ensonhaber.com

Arka Sokaklar kariyeri ile hafızalara kazınan oyuncu Yüsra Geyik, genç ve güzel oyuncular arasında yer alıyor.

Şimdilerde Aile'nin Yağmur'u olan Yüsra Geyik, sosyal medyanın da nabzını tutuyor.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Geyik, son pozlarıyla dumur etti.

Ünlü oyuncuyu gören, bir kez daha baktı.

Rahat duramadı

Sandalye tepesine çıkan Yüsra Geyik, objektife pozlar verdi.

Külotlu çorap giyen Geyik'in fiziği de güzelliği de mest etti.

33 yaşındaki güzel oyuncunun cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdıkça yağdı.

İşte o kareler...