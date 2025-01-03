Yağmur Dinç

ATV'nin yeni dizisi Zembilli, 3 Ocak Cuma günü yayın hayatına başlıyor.

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

Başrollerinde Sude Zülal Güler ve Emre Dinler'in yer aldığı dizinin adı ise merak konusu oldu.

"Zembil nedir", "Zembilli ne demek" gibi sorular araştırılıyor.

İşte zembilli kelimesinin anlamı...

ZEMBİL NEDİR

Zembil, geleneksel Türk el sanatlarından biri olan ve genellikle hasır veya sazdan yapılan bir tür sepet veya torbaya verilen isimdir.

Zembil, çoğunlukla yiyecek taşımak, yük taşımak veya çeşitli eşyaları saklamak için kullanılır. Özellikle köy yaşamında ve tarım toplumlarında yaygın olarak kullanılmıştır.

ZEMBİLLİ NE DEMEK

Bir kişinin zembilli olması, o kişinin zembil taşıyan veya zembil kullanarak iş yapan biri olduğunu ifade edebilir.

Ancak, "zembilli" kelimesi bazen mecaz anlamda da kullanılır.

Özellikle halk arasında, bir kişiye "zembilli" denildiğinde, o kişinin çok yük taşıyan, çok çalışan, çok iş yapan veya sürekli bir şeylerle meşgul olan biri olduğu anlamına gelebilir.