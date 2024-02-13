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Zeynep bastık deri elbisesiyle Instagram'ı salladı! 'Bu kombin şaka mı'

Zeynep bastık deri elbisesiyle Instagram'ı salladı! 'Bu kombin şaka mı' Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Zeynep Bastık'ın son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..