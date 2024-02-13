Zeynep bastık deri elbisesiyle Instagram'ı salladı! 'Bu kombin şaka mı'

ensonhaber.com
Zeynep Bastık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.
Ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zeynep Bastık'ın Instagram'da 2.1 milyon takipçisi bulunuyor.
Zeynep Bastık geçtiğimiz gün paylaştığı deri elbiseli pozlar ile takipçilerinden tam not aldı.
8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Zeynep Bastık, Youtube'de paylaştığı cover şarkılar ile büyük bir şöhrete ulaşmıştı.
Müzik kariyeri ile sıkça adından söz ettiren Zeynep Bastık paylaştığı cezurz kareler ile de sık sık gündeme geliyor.
İşte Zeynep Bastık'ın beğeni toplayan son pozları..