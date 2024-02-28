Züğürt Ağa ilk görüşte vurulmuştu! Güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde… Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Züğürt Ağa’da Kiraz karakterine hayat veren Nilgün Nazlı, şimdilerde 55 yaşında. O dönem güzelliğiyle adından söz ettiren usta oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

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Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini üstlendiği, Yeşilçam'ın efsanevi filmlerinden biri olan Züğürt Ağa, izleyicilerin kalplerinde özel bir yer edindi.

Başrollerini Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in paylaştığı bu film, nostaljik bir değer taşıyarak her zaman ilgiyle izlenmeyi başarıyor.

Filmin unutulmaz repliklerinden biri olan "Ben sana vurulmuşem" cümlesiyle hafızalara kazınan Kiraz karakteri, son zamanlarda merak konusu oldu.

Kiraz karakterine hayat veren Nilgün Nazlı, o dönemde duru güzelliği ve oyunculuk performansıyla izleyicileri etkilemişti.

Şimdilerde 55 yaşında olan usta oyuncunun son hali şaşırttı.

Yıllar onu teğet geçmiş

1968 yılında dünyaya gelen, şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı, gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

Evlendikten sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.