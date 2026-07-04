Mehmet Ali Çelebi: Atatürk'ü rakı bardaklarına değil, füzelere yazıyoruz

Siyasetin gündemi yoğun...

TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konu başlıklarını görüşmek üzere bir ara geldi.

Zaman zaman gergin atmosferde geçen görüşmelerde, savunma sanayii yatırımlarına değinildi.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER KULLANDI

Savunma sanayiinde yapılan yatırımlardan bahsetmek üzere AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi söz aldı.

Daha önce CHP'den milletvekili seçilen, son seçimlerde ise AK Parti listelerinden TBMM'ye giren Çelebi, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN, ATATÜRK'ÜN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Çelebi, son yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında benzerlik kurarak Erdoğan'ın, Atatürk'ün mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

"ATATÜRK'Ü RAKI BARDAKLARINA DEĞİL, FÜZELERE YAZIYORUZ"

Çelebi, "Atatürk'ü rakı bardaklarına değil füzelere ve uydulara yazmayı marifet sayıyoruz ve mavi gözlü adamın emperyalizme karşı mücadelesini devam ettiren uzun adamı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla selamlıyoruz; Allah razı olsun diyoruz." vurgusu yaptı.

AK PARTİ SIRALARINDAN COŞKULU ALKIŞ

Vekil Çelebi'nin bu açıklamalarının ardından AK Parti sıralarında 'Bravo' sesleri ve coşkulu alkışlar yükseldi.

"DÜN NEREDEYDİK, BUGÜN NEREDEYİZ"

AK Partili Mehmet Ali Çelebi, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Tarih bize şunu defalarca gösterdi: Güçlü değilseniz haklı olmanız yetmez, sesiniz duyulmaz, sözünüz geçmez. Bedelini milletçe ödediğimiz acı tecrübeler yaşadık. Türkiye, son yirmi yılda makus talihi değiştirme mücadelesi verdi, savunma sanayiinde devrim gerçekleştirdi. Çünkü savunma sanayii sadece teknolojik bir sıçrama değil milletin kendi kaderine yeniden hâkim olma mücadelesidir. Bakın, dün neredeydik, bugün neredeyiz?

"VATANIMIZIN ÜZERİNE ÇELİK KUBBE ÖRTEN ERDOĞAN TÜRKİYE'SİNE GELDİK

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ambargolar nedeniyle yedek parça, silah, mühimmat bulamazken bugün 185 ülkeye savunma sanayisi ürünü satan bir ülke hâline geldi. Kardak krizinde aciliyetten Zodyak botun parasını, benzin parasını cebinden ödeyen subaylarımız vardı, şimdi eş zamanlı 50 savaş gemisini yapabilen Avrupa'da tek ülke hâline geldik. Geçmişte askerimizin üzerine "US" yazan battaniye örtüyorduk, şimdi milletimizin huzur ve refahı için vatanımızın üzerine Çelik Kubbe örten Erdoğan Türkiye'sine geldik. Nereden nereye? Yerli uçak üretme hayallerine kavuşamayan, maaşına haciz konulmuş şekilde vefat eden Vecihi Hürkuşlardan bugün KAAN uçağımıza koşan yüzlerce mühendisimize geldik.

"HESABA ÇEKİLENDEN HESAP ALAN TÜRKİYE'YE"

Atatürk 'İstikbal göklerdedir.' demişti, önceleri sadece göklere bakıyorduk; bugün göklerdeki KAAN, HÜRJET GÖKBEY, AKINCI ve KIZILELMA'ya bakıyoruz. On yılda bin 450 uçak, helikopter SİHA üretecek şahlanışı yaşıyoruz. Nereden nereye? SİHA, helikopter motorlarımız tamam, tank ve jet motorlarımızı tamamlıyoruz. ROKETSAN'la balıkları ürkütüyoruz. YILDIRIMHAN'ın 6 bin kilometrelik menziliyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin boyunu ve işlevini cümle aleme gösteriyoruz. İşte, muhtaç Türkiye'den bağımsız Türkiye'ye; hesaba çekilenden hesap alan Türkiye'ye."