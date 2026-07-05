Mehmet Ali Erbil'den itiraf: Bir eşime çok aşıktım, gidip aldatırdım

Türk televizyon ve eğlence dünyasının renkli simalarından Mehmet Ali Erbil, uzun kariyeri boyunca hem ekran performanslarıyla hem de özel hayatındaki evlilikleriyle sıkça gündeme geldi.

Erbil, altı kez evlilik yapmış olmasıyla tanınıyor.

Son olarak 2025'te Gülseren Ceylan ile evlenen ve bu evliliği Şubat 2026'da sona eren Erbil, geçmişteki ilişkileri, aldatma iddiaları ve çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları çeşitli programlarda açıkça dile getirdi.

Son yaptığı röportajda ise Erbil'in itirafları dikkat çekti.

"BİR EŞİME ÇOK AŞIKTIM, GİDİP ALDATIRDIM"

Evliliklerinden, çocukluk travmalarına bağlantı bulunduğunu belirten Erbil, çok aşık olsa bile aldattığını belirtti.

Erbil açıklamalarında şunları söyledi:

"Bir eşime çok aşıktım.

Gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm ve ağlayarak uyanırdım.

Sonra öğleden sonra gidip onu aldatırdım.

"SEBEBİ TRAVMALARIMMIŞ"

Bunu doktora sordum.

Küçükken yaşadığım travmalardan kaynaklanıyormuş. Anne ve baba sevgisi pek görmedim.

Annem ve üvey babamla büyüdüm. Zor bir çocukluk geçirdim."

"GENETİK OLABİLİR"

Erbil, 2025 Kasım ayında Esra Ezmeci’nin sunduğu 'Ne Hissettin' programında da benzer açıklamalar yapmıştı.

"Bütün eşlerimi aldattım, hepsinden özür dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım." diyen Erbil, babasının da çapkın olduğunu ve bunun 'genetik' olabileceğini belirtmişti.

"BİR EŞİME HAKSIZLIK YAPTIM"

Anneden yeterince sevgi görmediği için 'yedekleme' ihtiyacı hissettiğini ifade eden Erbil, bir eski eşine haksızlık yaptığını ve "Keşke onu bırakmasaydım." diye pişmanlık duyduğunu söylemişti.