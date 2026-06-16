Mehmet Nuri Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Türk müziğinin güçlü sesi...

İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YENİDEN HASTANEYE YATTI

Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen ünlü türkücünün operasyonu başarılı geçerken Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edildi.

Evinde dinlenme sürecine devam eden İbrahim Tatlıses, bir süre sonra Ankara'da yeniden hastaneye yattı.

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

İbrahim Tatlıses'in, yaşadığı bu süreçte uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle Ankara'daki hastanede fizik tedavi programına alındı.

"HASTANEYE KALDIRILMADIM"

İbrahim Tatlıses, ortaya atılan bu iddiaların ardından Instagram hesabından basın açıklaması adı altında bir metin yayımladı.

Tatlıses açıklamasında, "Hastaneye kaldırıldı" iddialarını yalanlayarak kendi isteği ile fizik tedavi olmaya geldiğini belirtti.

TATLISES'E ZİYARET

Bugün ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Bakan Ersoy da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.