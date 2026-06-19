Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile görüştü

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği daha önceden duyurulmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile görüştü.

Şimşek ile Reiche arasındaki görüşme Bakanlık'ta yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve jeopolitik gelişmeler ele alındı.

Şimşek, görüşmenin ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Reiche ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TÜRKİYE VE ALMANYA, DAHA DERİN BİR İŞ BİRLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ POTANSİYELE SAHİP

Dünya genelinde risklerin azaltıldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye ve Almanya'nın daha derin bir iş birliği için önemli potansiyele sahip doğal stratejik ortaklar olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile tanışmak gerçek bir zevkti. Dünya tedarik zincirlerini yeniden şekillendirip riskleri azaltırken, Türkiye ve Almanya daha derin iş birliği için büyük potansiyele sahip doğal stratejik ortaklar.

"EKONOMİK BAĞLARI GENİŞLETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğimizi genişletmek için muazzam bir alan var; aynı zamanda her iki ülkenin de güçlü bir varlığa sahip olduğu üçüncü pazarlardaki ortaklıklarımızı güçlendirirken. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz."

YATIRIM KONULARI KONUŞULDU

Federal Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ikili görüşmeler yaptı. Görüşme konuları özellikle ticaret ilişkileri ve yatırım koşullarını içerdi.